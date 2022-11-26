«Ложбинка греха во всей красе»: Брутян в мини-бикини поплескалась в бассейне с Прилучным, засветив свои прелести

Недавно супруги уехали в Дубай. Прилучный устроил возлюбленной второй медовый месяц. Они каждый вечер выходят на променад. Зепюр часто отказывается от макияжа. На этот раз она поплескалась в бассейне в черном бикини. Она эффектно вынырнула из воды, засвети декольте. Павел купался вместе с супругой.

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