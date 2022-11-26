«Ложбинка греха во всей красе»: Брутян в мини-бикини поплескалась в бассейне с Прилучным, засветив свои прелести

Павел Прилучный давно завоевал любовь зрителей. Он снялся в десятках кинокартин. В этом году актер снялся в сериалах «Сны», «Жизнь по вызову». Однако главное событие произошло в его личной жизни. Он сыграл свадьбу с Зепюр Брутян спустя два года после развода с Агатой Муцениеце. Артист не перестает говорить, что счастлив.
Недавно супруги уехали в Дубай. Прилучный устроил возлюбленной второй медовый месяц. Они каждый вечер выходят на променад. Зепюр часто отказывается от макияжа. На этот раз она поплескалась в бассейне в черном бикини. Она эффектно вынырнула из воды, засвети декольте. Павел купался вместе с супругой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие отметили, что она обладает изящными формами. «Какие воробушки», «Пашка, как чеширский кот», «Просто красотка», «Ложбинка греха во всей красе», «Выглядите изумительно! На Агату похожи», «У Паши прям вкус на брюнеток заточен», — стали писать пользователи Сети.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды