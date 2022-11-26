«Горек хлеб предателя»: Садальский припечатал распавшуюся группу Little Big

На днях Илья Прусикин сообщил, что распустил музыкантов группы Little Big. Отныне концерты вместо полного состава коллектива будут давать только сам фронтмен и солистка Софья Таюрская.
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Станислав Садальский не стал жалеть артистов, которые сбежали в США вместо того, чтобы поддержать родную страну в сложное время.
«Горек хлеб предателя. Сейчас события такие, что о таких уехавших и говорить как-то ни к чему. Но говорить надо, тема кое-кому покажет, что не все то золото, что блестит. А понимание позже приходит», — высказался актер в соцсети.
Напомним, недавно Прусикин пожаловался на безденежье. Певец признался, что за границей едва сводит концы с концами и не может помогать близким, оставшимся в России.