«Горек хлеб предателя»: Садальский припечатал распавшуюся группу Little Big

На днях Илья Прусикин сообщил, что распустил музыкантов группы Little Big. Отныне концерты вместо полного состава коллектива будут давать только сам фронтмен и солистка Софья Таюрская.

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Станислав Садальский не стал жалеть артистов, которые сбежали в США вместо того, чтобы поддержать родную страну в сложное время.