«Горек хлеб предателя»: Садальский припечатал распавшуюся группу Little Big

Илья Прусикин и Софья Таюрская. Фото: Global Look Press

Илья Прусикин и Софья Таюрская. Фото: Global Look Press

Илья Прусикин и Соня Таюрская распустили остальных музыкантов коллектива.

На днях Илья Прусикин сообщил, что распустил музыкантов группы Little Big. Отныне концерты вместо полного состава коллектива будут давать только сам фронтмен и солистка Софья Таюрская.

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Станислав Садальский не стал жалеть артистов, которые сбежали в США вместо того, чтобы поддержать родную страну в сложное время.

«Горек хлеб предателя. Сейчас события такие, что о таких уехавших и говорить как-то ни к чему. Но говорить надо, тема кое-кому покажет, что не все то золото, что блестит. А понимание позже приходит», — высказался актер в соцсети.

Напомним, недавно Прусикин пожаловался на безденежье. Певец признался, что за границей едва сводит концы с концами и не может помогать близким, оставшимся в России. 

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