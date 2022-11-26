«Такому и Волочкова позавидует»: Агата Муцениеце в тугих лосинах засветила «межножье»

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис в России. В ее копилке множество работ. Недавно она посетила премьеру комедии «Честный развод 2», в котором сыграла главную роль. После развода с Павлом Прилучным актриса стала еще больше сниматься. При этом она растит двоих детей: Тимофея и Мию.
В последнее время Агата часто выходит в свет. Поклонники заметили, что она постройнела. Также актриса выбирает пикантные наряды. На этот раз она предстала в в тугих лосинах и кроп-топе в спортзале. Артистка закинула ногу на станок, эффектно похваставшись растяжкой и своей стройностью. Она засветила плоский живот и свое «межножье».
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, какая у Агаты физическая подготовка. Многие посчитали, что мама двоих детей только хорошеет. «Ох, вот это размах», «Какая вы стройная», «Видна работа над собой», «Хороша», «Пашка завидную птицу упустил», «Ну вы не перестаете сражать!», «Такому и Волочкова позавидует», — стали писать фанаты.