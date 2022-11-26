«Вот это голосище»: дочь Киркорова запела и произвела фурор

Филипп Киркоров с раннего детства начал выводить в свет дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Дети быстро привыкли к повышенному вниманию к своим персонам. Сейчас они не стесняются ни журналистов, ни выступлений на публике.

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Так, десятилетняя Алла Виктория уже начала появляться на концертах. В Telegram-канале «НеМалахов Сливки» появилось видео с одного из ее выступлений. В ролике девочка, наряженная в пышное голубое платье, исполнила песню «Прекрасное далеко».