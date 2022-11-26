«Кто теперь поздравит меня?»: мама Александра Реввы грустит накануне Дня матери

Мать Александра Реввы после потери связи с родным сыном рассталась и со своим протеже. К слову, именно из-за него у Любови Рачеевой произошел конфликт с артистом.
Ревва больше не видится с мамой. Так как та предпочла проводить время с казахским исполнителем Ержаном Нургалиевым. Но и тот оставил Рачееву. Так как после откровений родительницы Реввы на музыканта посыпались обвинения и оскорбления.
Нургалиев оставил мать Реввы в покое. А запас оптимизма Любови Речевой иссяк.
«Вот такая жизнь у мамы перед праздником. Саша так и не перезвонил мне, а у Ержана все непросто. Инвестор от него отказался, теперь он в Москве. Я даже подумать не могла, что он так отреагирует на все эти плохие комментарии», – призналась мать Реввы.
«Было два сына у меня. Один — родной, который забыл, а второй — тот, который снова назвал меня «мамой Любой». А теперь, получается, ни одного. Ержан тоже обиделся. Кто теперь поздравит меня на День матери? Никто. Я жду, что они оба все-таки мне позвонят», – добавила женщина в беседе с Woman.ru.