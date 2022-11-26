«Кто теперь поздравит меня?»: мама Александра Реввы грустит накануне Дня матери

Мать Александра Реввы после потери связи с родным сыном рассталась и со своим протеже. К слову, именно из-за него у Любови Рачеевой произошел конфликт с артистом.

Ревва больше не видится с мамой. Так как та предпочла проводить время с казахским исполнителем Ержаном Нургалиевым. Но и тот оставил Рачееву. Так как после откровений родительницы Реввы на музыканта посыпались обвинения и оскорбления.

Нургалиев оставил мать Реввы в покое. А запас оптимизма Любови Речевой иссяк.