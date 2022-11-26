«Хочу и планирую»: Настя Ивлеева собирается и дальше сниматься в кино

Исполнительница главной роли в сериале «Монастырь» Настя Ивлеева рассказала, что вошла во вкус после дебютного появления в кино. И теперь знаменитость мечтает о новых ролях.

Отметим, в новой кинокартине Александра Молочникова «Монастырь» Настя Ивлеева исполнила роль девушки легкого поведения Марии. Героиня Ивлеевой попадает в мужской монастырь. Там Мария заявляет о желании начать праведную жизнь.

Зрители и коллеги Ивлеевой неоднозначно оценили работу актрисы. Но это не смутило Настю. Она не собирается сдаваться, а хочет развиваться на актерском поприще.