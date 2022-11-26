«Выходила меня после тяжелейших операций»: Крутой нежно обратился к любимой жене

Игорь Яковлевич признался, что влюбился в Ольгу 27 лет назад буквально с первого взгляда и продолжает восхищаться ей по сей день. Композитор отметил, что супруга была с ним рядом в самые сложные моменты жизни.

«День рождения женщины, выходившей меня меня после двух тяжелейших операций и вернувшей меня к жизни», — подытожил Крутой.