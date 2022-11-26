«Я в порядке»: Алла Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации

Сценарист Алла Сурикова заявила, что здорова и находится дома. Ранее в СМИ рассказали о нахождении знаменитости в больнице с коронавирусом.
Сурикова отметила, что о состоянии средней тяжести речи не идет. Руководитель факультета режиссур в Институте теле- и радиовещания «Останкино» попросила не беспокоиться за ее здоровье. С ней все хорошо.
«Я в порядке. Пожалуйста, устала я сегодня отвечать на звонки. Все хорошо, я дома», – объяснила Алла Сурикова ria.ru.
Напомним, ранее стало известно о госпитализации режиссера фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Сообщалось, что врачи подтвердили диагноз знаменитости. При этом говорилось, поражения легких у артистки не наблюдается.