«Я в порядке»: Алла Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации

Алла Сурикова

Алла Сурикова. Фото: Global Look Press

Режиссер призналась, что чувствует себя хорошо.

Сценарист Алла Сурикова заявила, что здорова и находится дома. Ранее в СМИ рассказали о нахождении знаменитости в больнице с коронавирусом.

Сурикова отметила, что о состоянии средней тяжести речи не идет. Руководитель факультета режиссур в Институте теле- и радиовещания «Останкино» попросила не беспокоиться за ее здоровье. С ней все хорошо.

«Я в порядке. Пожалуйста, устала я сегодня отвечать на звонки. Все хорошо, я дома», – объяснила Алла Сурикова ria.ru.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации режиссера фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Сообщалось, что врачи подтвердили диагноз знаменитости.  При этом говорилось, поражения легких у артистки не наблюдается.

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