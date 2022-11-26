«Я в порядке»: Алла Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации

Сценарист Алла Сурикова заявила, что здорова и находится дома. Ранее в СМИ рассказали о нахождении знаменитости в больнице с коронавирусом.

Сурикова отметила, что о состоянии средней тяжести речи не идет. Руководитель факультета режиссур в Институте теле- и радиовещания «Останкино» попросила не беспокоиться за ее здоровье. С ней все хорошо.