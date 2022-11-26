«До чего же очаровательный малыш»: подросший сын Петросяна довел публику до слез

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала в соцсети новое фото сына Вагана, которому через несколько месяцев исполнится три года. Супруга юмориста запечатлела мальчика в тот момент, когда он поздравлял ее с Днем матери.

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На снимке Ваган стоял посреди гостиной в удобном домашнем костюме, с широкой улыбкой и букетом цветов в руках.