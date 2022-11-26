«До чего же очаровательный малыш»: подросший сын Петросяна довел публику до слез

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала в соцсети новое фото сына Вагана, которому через несколько месяцев исполнится три года. Супруга юмориста запечатлела мальчика в тот момент, когда он поздравлял ее с Днем матери.
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На снимке Ваган стоял посреди гостиной в удобном домашнем костюме, с широкой улыбкой и букетом цветов в руках.
«Мама — самое прекрасное, теплое и родное слово из всех, что произносит человек. Ваган чуть раньше поздравил меня нежнейшим розовым облаком. Так предусмотрительно подобран букет, что легко помещается в детской ладошке», — поделилась Татьяна.
Ваган Петросян. Фото: соцсети
Пользователи Сети активно отреагировали.
«До чего же очаровательный малыш»; «Маленький джентльмен»; «Такая милая улыбка, даже самой от нее улыбаться хочется»; «Я аж расплакалась, это так трогательно и нежно»; «Таня, вы с Вагашей подарили Евгению Вагановичу вторую молодость», — написали они.