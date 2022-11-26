«У меня молодая жена»: Павел Прилучный признался, как ему удается быть востребованным в кино

Исполнитель главной роли в сериале «Мажор» Павел Прилучный ответил на вопрос, откуда он черпает вдохновение. Годы идут, а творческий запал знаменитости не утихает.

Отметим, недавно Павел сыграл в новом сериале «Слон» с элементами мистики и детектива. Кинокартина повествует о девушке со сверхъестественными способностями. Герой Прилучного помогает ей разгадывать тайны.

Сам актер в мистику не верит. Прагматик Прилучный привык полагаться на трудолюбие и ставить конкретные цели.