«Как мы были рады»: дочь Пашу и Ханны получила свою первую награду

Исполнительница Ханна разместила свежие снимки с дочерью Адрианой и мужем Пашу в личном микроблоге. Знаменитость попросила поклонников поздравить ее принцессу с дебютным награждением.

Адриана Курьянова выиграла в номинации «Лучший детский контент» на премии «Люди года». Поклонники певицы Ханны обожают смешные ролики с Адрианой. В Сети наследницу бизнесмена Пашу знают как умилительного и веселого ребенка.

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Адриане еще нет и пяти лет, а она стала звездой. И девочка уже получает свои первые памятные статуэтки на сцене.