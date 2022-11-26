«Как мы были рады»: дочь Пашу и Ханны получила свою первую награду

Исполнительница Ханна разместила свежие снимки с дочерью Адрианой и мужем Пашу в личном микроблоге. Знаменитость попросила поклонников поздравить ее принцессу с дебютным награждением.
Адриана Курьянова выиграла в номинации «Лучший детский контент» на премии «Люди года». Поклонники певицы Ханны обожают смешные ролики с Адрианой. В Сети наследницу бизнесмена Пашу знают как умилительного и веселого ребенка.
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Адриане еще нет и пяти лет, а она стала звездой. И девочка уже получает свои первые памятные статуэтки на сцене.
«Вы поняли, как мы были рады», – написала Ханна и приложила фотографии счастливой Адрианы.
Адриана Курьянова с отцом Пашу. Фото: соцсети
К слову, на церемонии малышку пытались расспросить о скором пополнении в ее семье. Но Адриана не стала раскрывать мамину тайну и не сказала, братик или сестренка у нее появится.