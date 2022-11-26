Откровенный ракурс: Юлия Михалкова появилась на съемках без нижнего белья

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова после ухода с проекта по-прежнему снимается в юмористических передачах, а также занимается экологическими проектами. Иногда у нее появляется время на себя, и тогда красотка устраивает красивые фотосессии.

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На этот раз Михалкова позировала в гостинице. На съемку она явилась без нижнего белья и не позаботилась о том, чтобы как-то скрыть сей факт. Вероятно, это была задумка стилиста – привлечь внимание публики таким образом. Как бы то ни было, в всплеск волнения у поклонников в Сети Юлия вызвала немалый.