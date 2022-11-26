Рука скользит по бедру: Илана Юрьева из «Уральских пельменей» распахнула шубку, чтобы показать фигуру в купальнике

Илана Юрьева. Фото: Global Look Press

Илана Юрьева. Фото: Global Look Press

Красавица обладает формами на зависть.

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева показала новое фото со съемок, ради которого примерила оригинальный противоречивый образ. Красотка надела лиловый купальник фасона монокини, поверх которого накинула длинную шубку, а на ногах красовались теплые зимние полусапожки.

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Позировала Илана в шезлонге. Правда, съемки проходили в павильоне, а не на природе. Но от этого кадр не стал менее привлекательным. Сама звезда распахнула шубку, и все смогли оценить ее точеную фигурку в купальнике, а также красивые упругие бедра.

Илана Юрьева. Фото: соцсети

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