Рука скользит по бедру: Илана Юрьева из «Уральских пельменей» распахнула шубку, чтобы показать фигуру в купальнике

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева показала новое фото со съемок, ради которого примерила оригинальный противоречивый образ. Красотка надела лиловый купальник фасона монокини, поверх которого накинула длинную шубку, а на ногах красовались теплые зимние полусапожки.

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Позировала Илана в шезлонге. Правда, съемки проходили в павильоне, а не на природе. Но от этого кадр не стал менее привлекательным. Сама звезда распахнула шубку, и все смогли оценить ее точеную фигурку в купальнике, а также красивые упругие бедра.