«Очень сомнительная»: Денис Матросов назвал свою профессию причиной неудач в личной жизни

Актер Денис Матросов признался, что его работа влияла на семейную жизнь не самым лучшим образом.
Знаменитость не считает себя примерным семьянином. Матросов не может разобраться, как ему стоит вести себя с возлюбленными.
«Я не гуру, который может давать советы. К сожалению, все свои браки я не удержал и не защитил семью, как бы я этого ни хотел и что бы для этого ни делал, хоть и замки строил, и посуду мыл.
Инициаторами расставания были прекрасные феи-орхидеи, для которых я оказывался не идеальным «прынцем». Значит, надо что-то подправить в консерватории. Но себя очень сложно менять, тем более когда не совсем понимаешь, что именно в тебе не так», – отметил артист.
«Вообще, актерская профессия очень сомнительная, особенно для мужчин. Может, поэтому мои браки и посыпались? Может, я переучился? Может, в этом и есть секрет семейных неудач?», – добавил Матросов в беседе с tnzvezdy.ru.
Напомним, Денис Матросов прожил в браке с актрисой Марией Куликовой 14 лет. Артистка обвинила экс-мужа в изменах. А до этого знаменитость был женат на Людмиле Татаровой. Актриса заявляла, что на нее поднимали руку в браке.