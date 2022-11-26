«Предлагали их уничтожить»: Татьяна Судец не захотела убивать виновных в гибели ее сына

Телеведущая Татьяна Судец поделилась воспоминаниями о самой большой потере. Знаменитость рассказала, как переживала убийство сына Андрея.
Судец возвращалась с гастролей и по дороге почувствовала боль. Слезы текли без причины. Тогда Татьяна Судец еще не знала о гибели сына. Но она почувствовала смерть родного человека.
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«Я ходила по экстрасенсам, где я только не была. Одна сказала, что сын где-то завален мусором. Так потом и оказалось. Его нашли в щебне. Он умер от болевого шока», – призналась телеведущая.
Когда убийц сына Судец нашали, диктор не захотела заниматься самосудом. Она была уверена, судьба накажет преступников.
«Во время суда я мало что соображала. Один из преступников даже пришел в Андрюшкином костюме. Я же его покупала! Они просто хотели ограбить его, увидели хорошо одетого парня. Ну просто два отморозка! Они потом отсидели по 15 лет. Мне предлагали их уничтожить некие ребята, я сказала, мол, ни в коем случае! Они сами подохнут своей смертью. Так, по-моему, и вышло», – заключила Судец в шоу «Судьбе человека» на канале «Россия 1».
Напомним, ранее Татьяна Судец рассказала, как проиграла в казино 14 автомобилей и квартиру. Так знаменитость забывала себя после смерти сына.