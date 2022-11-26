«Предлагали их уничтожить»: Татьяна Судец не захотела убивать виновных в гибели ее сына

Телеведущая Татьяна Судец поделилась воспоминаниями о самой большой потере. Знаменитость рассказала, как переживала убийство сына Андрея.

Судец возвращалась с гастролей и по дороге почувствовала боль. Слезы текли без причины. Тогда Татьяна Судец еще не знала о гибели сына. Но она почувствовала смерть родного человека.

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