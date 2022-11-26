«Я была бы счастлива»: Дана Борисова мечтает, чтобы муж получил повестку из военкомата

Экс-жена бизнесмена Максима Аксенова – Дана Борисова – пожелала бывшему получить повестку из военкомата.

Борисова хотела бы посмотреть на экс-мужа с повесткой в руках. Но Дана уверена, что отец ее дочери не способен защищать ни семью, ни Родину.

«Мы живем в соседних домах, но не виделись с марта. Дочь звонит — он кидает трубку. Полина как-то набрала с телефона подружки, он трубку взял, и тут же, когда услышал ее голос, сказал, что он занят, на совещании. Ну, побудь ты уже со своим ребенком! Побудь хотя бы отцом, если не патриотом и не защитником, дай мне возможность оказаться там, где я хочу быть и смогу принести реальную пользу», – призналась Борисова.

Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».