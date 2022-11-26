«Приедет на новогодние праздники»: вскрылись планы Пугачевой на зимние каникулы

Певицу чаще видят в Тель-Авиве на концертах российских звезд, чем в Сети, и клеймят за предательство родины. В канун Нового года просочилась информация, что все-таки Примадонна планирует возвращение в Москву. Об этом поведал крымский двойник Аллы Борисовны, заслуженный артист полуострова Даниил Калатура сайту News.ru.

«У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет. Она любит Россию. И обвинить ее в отсутствии патриотизма — это самое глупое обвинение, которое может сегодня прозвучать в ее адрес», - считает Калатура.