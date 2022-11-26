«Ежемесячная денежная выплата»: стало известно, что можно получить перед Днем матери

Россиянкам дадут возможность забрать выплаты перед Днем матери.
Сообщается, что государство не выделяет средства в честь праздника. Однако незадолго до 27 ноября можно получить несколько пособий.
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«Жители Новосибирской области уже сегодня, 24 ноября, могут запросить пособие на ребенка в возрасте до 16-ти лет. Также есть возможность получить ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Многодетным матерям и родителям с ребенком до трех лет также положена ежемесячная денежная выплата в размере МРОТ», – сообщили в Om1.ru.
Напомним, ранее юрист объяснила, кому положена 13-я зарплата. Эксперт назвала особенности получения дополнительной награды для сотрудников.