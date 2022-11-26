«Ежемесячная денежная выплата»: стало известно, что можно получить перед Днем матери

Россиянкам дадут возможность забрать выплаты перед Днем матери.

Сообщается, что государство не выделяет средства в честь праздника. Однако незадолго до 27 ноября можно получить несколько пособий.

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