Клава Кока прильнула к Егору Криду, демонстрируя дырявое декольте: как бы чего не вышло

Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» Клава Кока вновь интригует своими отношениями с Егором Кридом. Певица и рэпер устроили новые посиделки, записали вместе стрим и много фотографировались.

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На одном из фото Клава прильнула к Криду, сверкая своими прелестями в декольте с дыркой. Укороченный топ красиво подчеркнул фигурку девушки, но, кажется, одно неосторожное движение – и она может легко оконфузиться прямо при своем товарище.