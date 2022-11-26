Новости шоу-бизнеса: вдова Говорухина погибла в пожаре, Пересильд подтвердила новый роман, Лобода отрицает свою отмену в Литве

Лобода отрицает, что ее изгнали из Литвы

Светлана Лобода была признана персоной нон-грата в Литве, но поспешила назвать это черным пиаром. Она заявила, что у нее все нормально в Прибалтике, и она выступит там.

Пересильд подтвердила роман с Тройником

Юлия Пересильд официально вышла в свет с малоизвестным актером Михаилом Тройником, и когда все стали обсуждать, что между ними за отношения, подтвердила догадки: он ей любовь, опора и счастье. Она объявила об этом в своем микроблоге.

Вдова Станислава Говорухина погибла

Вдова Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре. Возгорание произошло вечером в пятницу в особняке Говорухиных в Крекшино.

Дочка Пригожина впервые показала сына

Трехмесячного сынишку Даниэля решила, наконец, показать старшая дочь Иосифа Пригожина Даная. Накануне она крестила малыша и посчитала, что теперь дурной глаз ему не страшен.