Назло мужу: брошенная Пресняковым невестка Орбакайте, оголившись, устроила танцы для взрослых

25-летняя Алена Краснова оказалась брошена мужем Никитой Пресняковым, который сбежал из России еще в сентябре. И чтобы не заскучать, она начала посещать танцевальную студию. Результатами своего труда она уже довольна и решила, что пришло время показать, чему научилась.

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Танец, как оказалось, совсем не невинный. Его движения больше похожи на стриптиз, только что невестка Орбакайте не раздевалась, исполняя его. Пляски происходили на полу в высоченных каблуках, с призывными движениями бедер, раскинутыми ногами и поглаживаниями, и девушка усвоила танец довольно хорошо.

Напомним, Никита Пресняков скрылся за пределами России после объявления частичной мобилизации. По слухам, он сейчас в США, где у его мамы Кристины Орбакайте живет муж и дочь. Свою красавицу-жену внук Пугачевой бросил одну в Москве.