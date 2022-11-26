Тяготит? Макаревич* попытался снять с себя статус иноагента, но суд отказал

Музыкант Андрей Макаревич* захотел избавиться от своего звания иноагента и обратился в суд, чтобы оспорить решение Минюста РФ о наделении его новым статусом. Однако, Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певца.

«Суд отказал Макаревичу* в удовлетворении исковых требований», - сообщили РИА «Новости» в суде.

Иноагентом лидер «Машины времени» был признан еще в начале сентября. Чуть ранее попытку оспорить свой статус предпринимала другая знаменитость, сбежавшая из страны, - телеведущая Татьяна Лазарева*. Она проживает в Испании и осуждает Россию, постоянно обсуждая происходящее и агитируя людей протестовать.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента