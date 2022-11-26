Округлилась еще больше: намокшая Валя Карнавал натянула на розовый лиф прозрачную футболку – такое не скроешь!

Звезда Интернета, тиктокерша и певица Валя Карнавал все активнее публикуется в своем микроблоге во время отпуска. Она отдыхает вместе с бойфрендом Сашей Стоуном и его родителями и решила не утаивать от поклонников, как проходят ее беззаботные деньки.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Накануне красотка попала под дождь. И намокшая решила сфотографироваться для соцсетей. Она предстала в розовой лифе от бикини, который едва прикрывала сетчатая футболка, и узких джинсах, подчеркнувших рельефные бедра. Получилось более объемно и пленительно, поклонники усыпали любимицу комплиментами.