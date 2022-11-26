Вскрылись подробности пожара, в котором погибла вдова Говорухина

Стали известны детали пожара, унесшего жизнь 74-летней вдовы режиссера Станислава Говорухина Галины. Она погибла в собственном особняке в поселке Крекшино под Москвой.

С вдовой проживала сиделка, которая отлучилась вечером в магазин, а по возвращении обнаружила охваченный огнем дом. Галина Говорухина осталась внутри и не успела спастись.

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Сиделка пояснила, что Говорухина часто курила, а также имела лишний вес. Но что именно послужило причиной возгорания, еще предстоит выяснить.

Соседи вдовы обмолвились, что Галина Борисовна могла злоупотреблять алкоголем. Четыре года назад она похоронила мужа и до сего момента не оправилась от горя.

По материалам сайта «Пятый канал»