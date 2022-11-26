«Все песни передаются мне»: Андрей Разин назвал себя автором хитов «Ласкового мая»

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин 21 ноября потерпел поражение в кассационном суде, пытаясь обжаловать отказ признать законными его права на хиты «Ласкового мая», которые ему якобы передал автор слов и музыки Сергей Кузнецов. Но это его не остановило. Накануне он записал видеообращение, в котором заявил не просто о правах на творчество группы, а назвал себя автором всех хитов.

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В видео на YouTube Разин рассказал, что все, за что он судился с Шатуновым последние годы, давно якобы принадлежит ему. Однако, многие этого не понимают. Еще в 2005 году он и покойный Сергей Кузнецов по суду закрепили право на творчество, а также авторство всех песен «Ласкового мая» за Разиным.

«Мы с ним договорились, и эта наша с ним договоренность осталась до его последних дней. Я благодарен Сергею, что он ее не разглашал. В отличие от Юры Шатунова. Закреплено решением суда, что все песни передаются мне не просто как правообладателю, а как автору этих песен», - заявил продюсер.

Разин заверил, что у него есть расписка, подтверждающая сей факт. И с ней он намерен подавать в суд снова. И пригрозил Российскому авторскому сообществу проблемами, если там будет зарегистрирован Сергей Кузнецов как автор песен «Ласкового мая».