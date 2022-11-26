Ради жены старается? Максим Галкин* изменился до неузнаваемости

Шоумен Максим Галкин* эмигрировал в Израиль, куда увез жену Аллу Пугачеву и двоих детей Лизу и Гарри. В своем недавнем видеообращении он вновь приглашал людей на концерты по Европе, и подписчики заметили, как помолодел артист.

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Муж Пугачевой преобразился, морщины и мешки под глазами куда-то исчезли, хотя Галкин* на нервной почве летом сильно сдал внешне, и это заметили все. Шоумена заподозрили в пластике, но хирург Александр Вдовин поспешил объяснить – никакого волшебства тут нет.

«На видео очень сильно использован фильтр. Отсюда и эффект, будто последних 10 лет не было. Добиться таких перемен в реальной жизни непросто, тем более за короткий срок», - утверждает доктор сайту Woman.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента