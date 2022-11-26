«Мой самый родной человечек»: Ольга Бузова еле дождалась полуночи, чтобы его поздравить

Певица и телеведущая Ольга Бузова с трудом дождалась, когда часы пробьют полночь и наступит 26 ноября. В этот день отмечает свой день рождения отец Ольги - Игорь Бузов, и ей очень хотелось стать первой, кто его поздравит.

Игорю Дмитриевичу сегодня исполнилось 59 лет. Ольга созвонилась с ним по видеосвязи и озвучила все пожелания, которые ее папа заслужил в этот день.

«Завтра жду на спектакле. Люблю», - попрощалась она.

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