Каролина Севастьянова взорвала Сеть видами сзади: сила оголения

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вернулась в Монако из путешествия по Армении. Она рассталась с бойфрендом после пяти лет отношений, ей потребовалась смена обстановки, и новая страна помогла ей немного развеяться.

В Монако жизнь потекла своим чередом. Красотка чаще стала выбираться в свет, наряжаясь в эффектные одежды. И в эту пятницу собралась в ресторан в белом платье. Свой образ Каролина по привычке показала подписчикам, и новое фото взорвало Сеть.

Севастьянова обладает формами на зависть, и облегающее платье помогло ей их подчеркнуть. Показав виды сзади, гимнастка блеснула голой спиной в эффектном разрезе.