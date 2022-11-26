Разгневанная Водонаева в фуражке китайских ВВС засветила «ложбинку греха» (видео)

Телеведущая Алена Водонаева в пятницу, 25 ноября, поделилась со своими подписчиками фотографиями и видео из машины, где она сидит с неким мужчиной. Вид роскошной груди телеведущей, открывавшийся зрителям благодаря удачному фасону ее топа, хорошо дополняла фуражка офицера ВВС Китайской Народной Республики, которая каким-то образом оказалась в автомобиле ее тайного друга.

Наряд звезды телепроекта «Дом-2» в тот день был рассчитан исключительно на простоту и удобство: спортивные штаны цвета хаки, вышеупомянутый короткий топ того же стиля, красная рубашка в клетку и розовая куртка-«дутик». И тем не менее, даже в таком виде Алена вполне могла заслужить массу комплиментов по поводу своей сексуальности.

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