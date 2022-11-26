Раздвинула ножки и – прелести в кадр: Рудова в исподнем приняла позу, от которой у людей случился шок

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова любит будоражить публику не только на экране, но и в жизни. В пятницу вечером она показала свое настроение в стиле «шальная императрица», сделав эффектный кадр на полу.

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Наталья надела высокий пышный парик, облачилась в шелковую ночную сорочку фасона бандо и расположилась по-турецки перед зеркалом, раздвинув при этом ноги. Люди при виде столь дерзкого фото испытали приятный шок, поскольку красавица давно не радовала их подобным контентом. Комплименты не заставили себя ждать.