Раздвинула ножки и – прелести в кадр: Рудова в исподнем приняла позу, от которой у людей случился шок

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова любит будоражить публику не только на экране, но и в жизни. В пятницу вечером она показала свое настроение в стиле «шальная императрица», сделав эффектный кадр на полу.
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Наталья надела высокий пышный парик, облачилась в шелковую ночную сорочку фасона бандо и расположилась по-турецки перед зеркалом, раздвинув при этом ноги. Люди при виде столь дерзкого фото испытали приятный шок, поскольку красавица давно не радовала их подобным контентом. Комплименты не заставили себя ждать.
Наталья Рудова. Фото: соцсети