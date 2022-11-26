«Предсказуемо»: Хаматову попрут из Латвии после скандала с театральной премией, уверен Шахназаров, и вот почему

Сбежавшая из России весной в Латвию Чулпан Хаматова после полугода работы в Рижском театре стала обладательницей премии театральных работников «Ночь лицедеев» в номинации «Актриса года». Местная публика пришла в неистовство, возмутившись таким решением. На россиянку взъелись многие, считая такую награду незаслуженной, и уже требуют пересмотра результатов.

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Журналист Михаил Шахназаров не удивлен реакции латышей. Он написал у себя в telegram-канале, что такое поведение было ожидаемым. Что касается самой Хаматовой, то ей, считает обозреватель, почивать на прибалтийских лаврах недолго.