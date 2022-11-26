«Предсказуемо»: Хаматову попрут из Латвии после скандала с театральной премией, уверен Шахназаров, и вот почему

Сбежавшая из России весной в Латвию Чулпан Хаматова после полугода работы в Рижском театре стала обладательницей премии театральных работников «Ночь лицедеев» в номинации «Актриса года». Местная публика пришла в неистовство, возмутившись таким решением. На россиянку взъелись многие, считая такую награду незаслуженной, и уже требуют пересмотра результатов.
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Журналист Михаил Шахназаров не удивлен реакции латышей. Он написал у себя в telegram-канале, что такое поведение было ожидаемым. Что касается самой Хаматовой, то ей, считает обозреватель, почивать на прибалтийских лаврах недолго.
«Предсказуемо. Ждем, когда латыши укажут ей на приграничный шлагбаум. Что касается самой премии, то поверьте, в Риге есть актрисы посильнее одинаковой и скучной Хаматовой, которую в Москве звездой сделала тусовка, а не мастерство», - считает журналист.