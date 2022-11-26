«Совсем другой человек»: дочь Успенской в откровенном мини-платье удивила фанатов

Дочь российской певицы Любови Успенской, 33-летняя Татьяна Плаксина, в последнее время заметно преобразилась. Несколько лет назад с девушкой произошел несчастный случай, изуродовавший ее лицо, и только сейчас, судя по всему, Татьяне удалось полностью избавиться от его последствий.

Красивая, с отличной фигурой, она приняла участие в весьма эффектной фотосессии перед выходом своего дебютного сингла «Чудо». Для съемки начинающая певица выбрала крошечное серебристое платье на бретельках. Многие подписчики отметили, что теперь Татьяна выглядит более сексуально и раскрепощенно.

«Совсем другой человек», - добавил один из комментаторов.

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