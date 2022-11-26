«Совсем другой человек»: дочь Успенской в откровенном мини-платье удивила фанатов

Дочь российской певицы Любови Успенской, 33-летняя Татьяна Плаксина, в последнее время заметно преобразилась. Несколько лет назад с девушкой произошел несчастный случай, изуродовавший ее лицо, и только сейчас, судя по всему, Татьяне удалось полностью избавиться от его последствий.
Красивая, с отличной фигурой, она приняла участие в весьма эффектной фотосессии перед выходом своего дебютного сингла «Чудо». Для съемки начинающая певица выбрала крошечное серебристое платье на бретельках. Многие подписчики отметили, что теперь Татьяна выглядит более сексуально и раскрепощенно.
«Совсем другой человек», - добавил один из комментаторов.
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Татьяна Плаксина / Pacha Tati. Фото: соцсети
Татьяна - дочь Любови Успенской и ее четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина. Некоторое время она жила с отцом в США, но затем вернулась в Россию.
За плечами у девушки - печальный опыт общения с нехорошими людьми, употребления запрещенных препаратов и реабилитации в специализированной клинике. К счастью, она пережила все и смогла вернуться к нормальной жизни.