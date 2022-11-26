Красавица-невеста и счастливый жених: появилось первое видео со свадьбы дочки певицы Славы

Певица Слава с дочкой Александрой. Фото: Global Look Press

Певица Слава с дочкой Александрой. Фото: Global Look Press

Александра Морозова вышла замуж.

В пятницу, 25 ноября, дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж. Торжество прошло в подмосковном ЗАГСе в Барвихе. 

На росписи присутствовали только самые близкие люди жениха и невесты. Пышный праздник молодожены решили провести позже.

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Как сообщил Telegram-канал «Звездач», избранником 23-летней звездной наследницы стал 25-летний предприниматель по имени Андрей. 

Ни невеста, ни ее знаменитая мама пока не опубликовали в соцсетях видео со свадьбы, однако благодаря гостям оно все же появилось в соцсетях. 

В ролике Сашу запечатлели с женихом в зале «Барвиха Luxury Village». Для церемонии девушка выбрала пышное платье цвета айвори с открытыми плечами, а ее избранник — классический темный костюм и белоснежную рубашку.

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