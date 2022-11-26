Красавица-невеста и счастливый жених: появилось первое видео со свадьбы дочки певицы Славы

В пятницу, 25 ноября, дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж. Торжество прошло в подмосковном ЗАГСе в Барвихе.

На росписи присутствовали только самые близкие люди жениха и невесты. Пышный праздник молодожены решили провести позже.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Как сообщил Telegram-канал «Звездач», избранником 23-летней звездной наследницы стал 25-летний предприниматель по имени Андрей.

Ни невеста, ни ее знаменитая мама пока не опубликовали в соцсетях видео со свадьбы, однако благодаря гостям оно все же появилось в соцсетях.