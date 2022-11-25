«Ничего лишнего»: Оксана Самойлова рассказала, какой будет их с Джиганом свадьба

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган продолжают готовиться к своей второй свадьбе, которую они хотят отпраздновать на десятилетнюю годовщину первой. В пятницу, отвечая на вопросы своих подписчиков, Оксана рассказала о том, каким будет это торжество.

«Потратить ***лиард, пригласить всю прессу и всех, кого ты даже никогда вживую не видел, — это вообще не наша история. У нас будет душевная, классная, веселая, «ничего лишнего» свадьба. Мы ее делаем в первую очередь для себя и наших друзей. Она, конечно, будет не камерной, но мы не претендуем на что-то «самое». Просто планируем кайфануть и встретить свой 11-й совместный год красиво и в окружении близких», — призналась Самойлова.

Она также поведала, что их с Денисом дети восприняли новость о грядущей свадьбе с большой радостью. Дело в том, что на первой свадьбе присутствовала только Ариела — ей в то время было всего два года, а остальных не было еще даже в проекте.

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