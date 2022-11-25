Бомба! Пышногрудая бывшая Тимати обтянула свои прелести «голым» комбинезоном

Саша Дони. Фото: соцсети

Саша Дони. Фото: соцсети

Саша Дони показала фигуру во всей красе.

В прошлом бывшая избранница Тимати, 19-летняя Саша Дони, долгое время занималась художественной гимнастикой. Девушка давно забросила большой спорт, но продолжила регулярно посещать фитнес-клуб.

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Благодаря постоянным тренировкам модель может похвастаться роскошной фигурой. Саша прекрасно знает все о своих достоинствах и любит подчеркивать формы соблазнительными нарядами.

На новом фото в соцсети блондинка покрасовалась в нюдовом комбинезоне с прозрачными вставками из мелкой сетки. 

«За хлебом», — подписала образ Саша.

Саша Дони. Фото: соцсети

Пользователи восхитились фигурой модели.

«Вот это формы! Эх, Тимати, такую красотку упустил»; «Просто бомба»; «Тебе нельзя так выходить на улицы, прохожие в обмороки попадают»; «Роскошное тело», — высказались они.

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