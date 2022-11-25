Бомба! Пышногрудая бывшая Тимати обтянула свои прелести «голым» комбинезоном

В прошлом бывшая избранница Тимати, 19-летняя Саша Дони, долгое время занималась художественной гимнастикой. Девушка давно забросила большой спорт, но продолжила регулярно посещать фитнес-клуб.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Благодаря постоянным тренировкам модель может похвастаться роскошной фигурой. Саша прекрасно знает все о своих достоинствах и любит подчеркивать формы соблазнительными нарядами.

На новом фото в соцсети блондинка покрасовалась в нюдовом комбинезоне с прозрачными вставками из мелкой сетки.