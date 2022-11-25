«Одарила природа девку»: Миро подняла на смех рвущуюся в актрисы Ивлееву

Настя Ивлеева. Фото: соцсети

Настя Ивлеева. Фото: соцсети

Блогерша заявила, что у звезды слишком высокое самомнение.

Недавно Анастасия Ивлеева попробовала себя в роли актрисы. Блогерша сыграла в сериале Александра Молочникова «Монастырь». 

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Звезде так понравилась новая работа, что она решила продолжить развиваться в этом направлении, чем немало удивила Лену Миро. По мнению блогерши, у теледивы нет ни необходимого образования, ни актерского таланта.

«Из неизвестности — в блогерки. Из блогерок — в артистки. Головокружительная карьера чуть простоватой тетки. Это вам там нужно учиться в ГИТИСах. А Настюха — талант врожденный. Одарила не на шутку природа девку», — высказалась акула пера.

Миро намекнула, что единственное, чего у Ивлеевой в избытке, это — самооценки.

«Несмотря на то что не могу заставить себя не смеяться, по-хорошему завидую Насте — ее космической самооценке», — заявила Лена.

По материалам сайта lena-miro.ru

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