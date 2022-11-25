«Одарила природа девку»: Миро подняла на смех рвущуюся в актрисы Ивлееву

Недавно Анастасия Ивлеева попробовала себя в роли актрисы. Блогерша сыграла в сериале Александра Молочникова «Монастырь».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Звезде так понравилась новая работа, что она решила продолжить развиваться в этом направлении, чем немало удивила Лену Миро. По мнению блогерши, у теледивы нет ни необходимого образования, ни актерского таланта.
«Из неизвестности — в блогерки. Из блогерок — в артистки. Головокружительная карьера чуть простоватой тетки. Это вам там нужно учиться в ГИТИСах. А Настюха — талант врожденный. Одарила не на шутку природа девку», — высказалась акула пера.
Миро намекнула, что единственное, чего у Ивлеевой в избытке, это — самооценки.
«Несмотря на то что не могу заставить себя не смеяться, по-хорошему завидую Насте — ее космической самооценке», — заявила Лена.
По материалам сайта lena-miro.ru