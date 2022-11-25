«Одарила природа девку»: Миро подняла на смех рвущуюся в актрисы Ивлееву

Недавно Анастасия Ивлеева попробовала себя в роли актрисы. Блогерша сыграла в сериале Александра Молочникова «Монастырь».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Звезде так понравилась новая работа, что она решила продолжить развиваться в этом направлении, чем немало удивила Лену Миро. По мнению блогерши, у теледивы нет ни необходимого образования, ни актерского таланта.