«Какая сладкая булочка»: Фриске очаровала публику милым видео с дочкой-пухляшкой

Сестра Жанны Фриске Наталья души не чает в семимесячной дочке Луне. Она не скрывает наследницу от публики и с удовольствием демонстрирует в соцсетях ее фотографии и видео.
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В новом ролике Наталья показала, как занимается домашними делами, если малышка капризничает и не хочет находиться одна. Блогерша посадила дочь в удобный слинг и высушила волосы феном.
«Когда Лу не в настроении, все дела делаю только так. Мою полы, сушу волосы. В помощь мне приходят слинги. Очень удобные и не вредят здоровью», — рассказала Фриске.
Пользователей Сети очаровали кадры.
«Какая же Луняша сладкая булочка. Обожаю ее»; «Такая милашка. Даже не верится, что она капризничает когда-то. Всегда довольная, смеется»; «Лу так подросла уже. Скоро побежит»; «Очаровательная малышка», — написали они.
Напомним, Фриске стала мамой с помощью ЭКО. Имя отца дочки она до сих пор держит в секрете.