«Какая сладкая булочка»: Фриске очаровала публику милым видео с дочкой-пухляшкой

Сестра Жанны Фриске Наталья души не чает в семимесячной дочке Луне. Она не скрывает наследницу от публики и с удовольствием демонстрирует в соцсетях ее фотографии и видео.

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В новом ролике Наталья показала, как занимается домашними делами, если малышка капризничает и не хочет находиться одна. Блогерша посадила дочь в удобный слинг и высушила волосы феном.