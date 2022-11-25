«Просто так давать деньги - это глупо»: Сергей Жуков объяснил, почему всем его детям приходится работать

Бывший солист легендарного дуэта «Руки вверх!» Сергей Жуков в интервью Наталье Подольской для программы «Ваша Наташа» рассказал о том, что их с Региной Бурд дети, несмотря на свой юный возраст, уже работают.

«Мы вообще считаем, что просто так давать деньги - это глупо. И поэтому всячески, в раннем возрасте - в более игровой форме, а сейчас уже - в прямолинейной форме, говорим о том, что это работа».

Если младший сын, 8-летний Мирон идет со своей мамой в кондитерскую (семья Жукова владеет кондитерской «Любовь и сладости» в Москве), то он может помогать девочкам-декораторам украшать пряники, и вечером получает дома определенную сумму за свой труд.

«Радостный, но с пониманием, что работа оплачивается. Он должен понимать это», - отмечает Сергей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»