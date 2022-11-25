Режиссер Астрахан высказался о трагической гибели вдовы Говорухина

Режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан, узнав о гибели вдовы Станислава Говорухина, Галины, выразил соболезнования ее близким и рассказал, каким она была человеком. Напомним, трагедия произошла во время пожара в подмосковном коттеджном поселке.

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