Режиссер Астрахан высказался о трагической гибели вдовы Говорухина

Режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан, узнав о гибели вдовы Станислава Говорухина, Галины, выразил соболезнования ее близким и рассказал, каким она была человеком. Напомним, трагедия произошла во время пожара в подмосковном коттеджном поселке.
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«Она была очень приятным человеком. Имела свое мнение, могла спорить с Говорухиным. И была в хорошем смысле критичной, без пустых восторгов, анализ работ был по делу. И он к ней прислушивался. И это было гармонично. Ужасная смерть, выражаю сочувствие», — приводит слова Дмитрия Астрахана телеканал «360».