Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре: детали страшной трагедии

Сигнал о пожаре в доме Говорухиных поступил примерно в 15.15. Загорелась мебель, после чего огонь распространился на площади 100 кв. метров.

В коттедже находились пожилая хозяйка и домработница. Помощница успела выбраться из пылающего здания, а Галина надышалась угарным газом и потеряла сознание. К сожалению, спасти ее не удалось.