Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре: детали страшной трагедии

Станислав Говорухин с женой Галиной. Фото: Global Look Press

Станислав Говорухин с женой Галиной. Фото: Global Look Press

Галина Говорухина жила в подмосковном коттеджном поселке Крекшино.

В пятницу, 25 ноября, СМИ сообщили трагическую новость: вдова Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре. МК удалось узнать детали случившегося.

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По информации издания, 74-летняя жена знаменитого советского режиссера жила в элитном подмосковном поселке Крекшино (Лесное озеро) на улице Садовой. 

Сигнал о пожаре в доме Говорухиных поступил примерно в 15.15. Загорелась мебель, после чего огонь распространился на площади 100 кв. метров.

В коттедже находились пожилая хозяйка и домработница. Помощница успела выбраться из пылающего здания, а Галина надышалась угарным газом и потеряла сознание. К сожалению, спасти ее не удалось.

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