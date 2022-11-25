Скандальная дочь певицы Славы тайно вышла замуж

По словам источника издания, торжество прошло в подмосковном ЗАГСе в Барвихе. На росписи присутствовали только самые близкие люди жениха и невесты. Шумный праздник пара решила провести позже.

Имя избранника Саши пока неизвестно. В окружении сообщили лишь то, что он является ее давним возлюбленным.

Напомним, накануне Морозова устроила девичник в подмосковном отеле, который закончился скандалом. После шумной вечеринки с подругами звездной наследнице выставили счет на 84 тысячи рублей за разбитую плазму и причинение другого ущерба помещению.