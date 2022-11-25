Сергей Жуков рассказал о том, как дети ухитряются довести его жену Регину до слез

Семья бывшего солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, хоть внешне и выглядит идеально, в реальности сталкивается с теми же проблемами, что знакомы любой другой семье. Жуков рассказал об этом в интервью Наталье Подольской и ее программе «Ваша Наташа».
К примеру, дети Жукова и Регины Бурд умеют говорить неправду. Их маму это очень ранит, а иногда даже доводит до слез.
«Это хуже всего, когда мой родной ребенок мне не доверяет, говорит в лицо неправду. Но мы же не дураки, мы же знаем», - объясняет Жуков.
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Сергей Жуков и его семья. Фото: соцсети
По словам Сергея, обычно ребята сами понимают, что совершили поступок, мучаются от чувства вины и в итоге идут извиняться.
«В два часа ночи не спал, ворочался, ходил. Пошел и нарисовал плакат с картинками, пришел, разбудил…»
По словам эксперта программы, психолога Марка Бартона, такого рода искренняя реакция Регины дает ребенку увидеть результат своего поступка, понять, что малозначительная с его точки зрения ложь или неосторожная фраза причиняет большую боль его маме.