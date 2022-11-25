Сергей Жуков рассказал о том, как дети ухитряются довести его жену Регину до слез

Семья бывшего солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, хоть внешне и выглядит идеально, в реальности сталкивается с теми же проблемами, что знакомы любой другой семье. Жуков рассказал об этом в интервью Наталье Подольской и ее программе «Ваша Наташа».

К примеру, дети Жукова и Регины Бурд умеют говорить неправду. Их маму это очень ранит, а иногда даже доводит до слез.

«Это хуже всего, когда мой родной ребенок мне не доверяет, говорит в лицо неправду. Но мы же не дураки, мы же знаем», - объясняет Жуков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»