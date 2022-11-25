«Моя поддержка, опора, любовь»: Пересильд призналась в чувствах новому бойфренду

Около двух лет назад Юлия Пересильд рассталась с Алексеем Учителем. После этого актриса начала скрывать личную жизнь. На днях она впервые за долгое время появилась на публике в компании мужчины — своего коллеги со фильму «Вызов» Михаила Тройника.

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На мероприятии пара нежно держалась за руки, однако не стала подтверждать свой роман. Позже Юлия все же призналась, что встречается с Михаилом.

Актриса опубликовала совместное фото с избранником и дополнила его эмоциональной подписью.