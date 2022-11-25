«Моя поддержка, опора, любовь»: Пересильд призналась в чувствах новому бойфренду

Юлия Пересильд и Михаил Тройник. Фото: Global Look Press

Юлия Пересильд и Михаил Тройник. Фото: Global Look Press

Актриса начала встречаться с Михаилом Тройником.

Около двух лет назад Юлия Пересильд рассталась с Алексеем Учителем. После этого актриса начала скрывать личную жизнь. На днях она впервые за долгое время появилась на публике в компании мужчины — своего коллеги со фильму «Вызов» Михаила Тройника.

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На мероприятии пара нежно держалась за руки, однако не стала подтверждать свой роман. Позже Юлия все же призналась, что встречается с Михаилом. 

Актриса опубликовала совместное фото с избранником и дополнила его эмоциональной подписью.

«Моя поддержка, моя опора, моя любовь», — лаконично высказалась Пересильд в соцсети.

Поклонники порадовались за актрису.

«Ура! Очень рада за вас»; «Замечательный молодой человек, скромный, никогда про него ничего плохого не слышала. Будьте счастливы»; «После стольких лет неизвестности вы заслужили быть счастливой и любимой», — написали они.

Напомним, Пересильд долгое время встречалась с женатым Алексеем Учителем. Актриса родила от режиссера двоих дочерей, однако он так и не развелся.

Ее новый возлюбленный никогда не был женат. В одном из интервью он признавался, что мечтает о семье.

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