«Всегда кляну себя за это»: Сергей Жуков рассказал об ошибках в отношениях с дочкой от первого брака

Участник популярнейшей некогда группы «Руки вверх!» Сергей Жуков недавно стал гостем Натальи Подольской и ее передачи «Ваша Наташа», посвященной детям и их знаменитым родителям.
В беседе с Натальей Жуков рассказал о своей старшей дочке Саше, мамой которой является его первая супруга Елена. Сейчас Александре 21 год, она уже много лет живет за границей, но поддерживает замечательные отношения со своим отцом и его нынешней семьей - женой Региной Бурд и тремя их детьми.
Родилась Саша в то время, когда группа «Руки вверх!» была на пике своей популярности. Сергей постоянно пропадал на гастролях и убеждал себя в том, что дочь маленькая, ничего не понимает, а потому он ей особо не нужен. Затем отношения певца с женой начали портиться и они решили расстаться. Лишь тогда любимец миллионов россиян начал ценить возможность быть рядом со своей малышкой.
«В те редкие минуты, когда я приезжал, чтобы побыть с ребенком, я «фонтанировал». Тут тебе и фокусы, и театры, и ребенок хохочет, и «папа, не уходи». И тут супруга бывшая ошарашила, сказала, что все, мы уезжаем в Америку», - вспоминает артист.
В тот момент Жуков понял, что жить в разлуке с Сашей будет непросто. К счастью, у него было много концертов в США, а потому несколько раз в год он и дочь встречались.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Жуков и все его дети. Фото: соцсети
Девочка пошла по стопам своей мамы и стала психологом, причем выбрала своим основным направлением работу с детьми. Отец признается, что очень гордится дочкой и тем, что она, несмотря на расставание родителей, не «зачерствела» и выросла очень добрым и понимающим человеком.
По мнению эксперта программы, психолога Марка Бартона, который слушал речь певца за кадром, за нынешнее моральное благополучие старшей дочки Жукова можно сказать спасибо не только обоим родителям, сумевшим сохранить хорошие отношения, но и отдельно ее маме, которая смогла на новом месте создать новую семью, где девочка чувствовала себя счастливой и любимой.