«Всегда кляну себя за это»: Сергей Жуков рассказал об ошибках в отношениях с дочкой от первого брака

Участник популярнейшей некогда группы «Руки вверх!» Сергей Жуков недавно стал гостем Натальи Подольской и ее передачи «Ваша Наташа», посвященной детям и их знаменитым родителям.

В беседе с Натальей Жуков рассказал о своей старшей дочке Саше, мамой которой является его первая супруга Елена. Сейчас Александре 21 год, она уже много лет живет за границей, но поддерживает замечательные отношения со своим отцом и его нынешней семьей - женой Региной Бурд и тремя их детьми.

Родилась Саша в то время, когда группа «Руки вверх!» была на пике своей популярности. Сергей постоянно пропадал на гастролях и убеждал себя в том, что дочь маленькая, ничего не понимает, а потому он ей особо не нужен. Затем отношения певца с женой начали портиться и они решили расстаться. Лишь тогда любимец миллионов россиян начал ценить возможность быть рядом со своей малышкой.

«В те редкие минуты, когда я приезжал, чтобы побыть с ребенком, я «фонтанировал». Тут тебе и фокусы, и театры, и ребенок хохочет, и «папа, не уходи». И тут супруга бывшая ошарашила, сказала, что все, мы уезжаем в Америку», - вспоминает артист.

В тот момент Жуков понял, что жить в разлуке с Сашей будет непросто. К счастью, у него было много концертов в США, а потому несколько раз в год он и дочь встречались.

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