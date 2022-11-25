Фронтмен Little Big Илья Прусикин сделал важное заявление. Певец сообщил, что его группа больше не сможет выступать в полном составе. Музыканты Сергей Макаров и Антон Лиссов перестанут принимать участие в деятельности коллектива.
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Официальное объявление появилось на странице группы в социальной Сети.
«Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, теперь Little Big — это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская», — написал артист.
Напомним, несколько месяцев назад Прусикин и Таюрская улетели в США. Их коллеги по коллективу остались в России.
Артисты не планируют возвращаться в родную страну даже несмотря на то, что там у Ильи остался сын Добрыня. Мальчик живет с мамой, экс-супругой Прусикина Ириной Смелой.
Недавно певец признался, что остался без денег и лишился возможности помогать своим близким.