Напомним, несколько месяцев назад Прусикин и Таюрская улетели в США. Их коллеги по коллективу остались в России.

Артисты не планируют возвращаться в родную страну даже несмотря на то, что там у Ильи остался сын Добрыня. Мальчик живет с мамой, экс-супругой Прусикина Ириной Смелой.

Недавно певец признался, что остался без денег и лишился возможности помогать своим близким.