Лобода прокомментировала новость о признании ее персоной нон грата в Литве

Накануне стало известно, что власти Литвы решили внести Светлану Лободу в список персон нон грата «после консультаций с украинскими коллегами». Об этом сообщила пресс-секретарь главы МИДа Габриэлюса Ландсбергиса Паулина Левицките.

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Экс-солистка «ВИА Гры» поспешила прокомментировать новость. Она назвала информацию вбросом.

«Очередной вброс и черный пиар в мою сторону. Прошу СМИ не поддерживать данную информацию. На сегодняшний день никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Мои запланированные концерты в Литве состоятся», — написала певица в соцсети.