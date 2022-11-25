Представитель РПЦ считает справедливым вердикт Минкультуры в отношении сериала «Монастырь»

Представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе подтвердил негативное отношение РПЦ к сериалу Александра Молочникова «Монастырь» и заявил, что она поддерживает решение Министерства культуры отказать в выдаче этой картине прокатного удостоверения.
По словам Кипшидзе, который является заместителем председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, многие верующие уже направили жалобы против этого сериала и они, несомненно, согласятся с вердиктом Минкультуры.
В своем Telegram-канале он рассказал, что «Монастырь» планировали снимать в одном из действующих монастырей, но Церковь не дала на это своего согласия. Тогда создатели сериала пошли окольными путями и смогли провести съемки в Кирилло-Белозерском монастыре в Вологодской области. По статусу он является музеем и его руководство само решает, пускать туда «киношников» или нет.
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Представители Церкви не смотрели весь сериал, лишь первые две серии (на «Кинопоиске» их публикуют порционно). Они также читали сценарий сериала и сделали вывод, что картина не совсем соответствует итоговому результату — в нем не было многих важных деталей, которые зрители увидели на экране.
«О содержании этого произведения мы судим лишь по сценарию, который, кстати, не содержал ни сцен сексуальной оргии, ни употребления наркотиков, которые мы наблюдали в просмотренных 1-й и 2-й сериях», — отметил Кипшидзе.
Напомним, что в сериале Молочникова снялись актер Филипп Янковский и блогер Настя Ивлеева. Последняя сыграла городскую тусовщицу, которая нарвалась на неприятности и решила укрыться от опасных людей в женском монастыре.