Представитель РПЦ считает справедливым вердикт Минкультуры в отношении сериала «Монастырь»

Представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе подтвердил негативное отношение РПЦ к сериалу Александра Молочникова «Монастырь» и заявил, что она поддерживает решение Министерства культуры отказать в выдаче этой картине прокатного удостоверения.

По словам Кипшидзе, который является заместителем председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, многие верующие уже направили жалобы против этого сериала и они, несомненно, согласятся с вердиктом Минкультуры.

В своем Telegram-канале он рассказал, что «Монастырь» планировали снимать в одном из действующих монастырей, но Церковь не дала на это своего согласия. Тогда создатели сериала пошли окольными путями и смогли провести съемки в Кирилло-Белозерском монастыре в Вологодской области. По статусу он является музеем и его руководство само решает, пускать туда «киношников» или нет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».