Не надеется на алименты от бывших мужей, а зарабатывает сама: Миро похвалила Бородину

На днях Ксения Бородина высказалась о бывших мужьях. Ведущая «Дома-2» призналась, что первый экс-супруг, Юрий Будагов, совсем не дает ей денег на содержание их общей дочки Маруси, а второй бывший — Курбан Омаров — переводит совсем небольшие суммы в качестве алиментов на дочь Теону.
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Теледива не стала жаловаться и подчеркнула, что сама зарабатывает и полностью обеспечивает детей. Лена Миро похвалила ее за это.
«Вместо того, чтобы вопить и требовать, ходить по судам и плакать, Ксюндель совершенно верно заявила о независимости. О своей надежде, что ее дети ни в чем не будут нуждаться», — высказалась блогерша.
Миро отметила, что отцы обязаны нести ответственность за детей, однако в случаях, когда они не могут или не хотят этого делать, все ложится на плечи матери.
«Если бывший муж забыл о детях, то виноваты не они, а ты. Это ведь ты такого нашла. И именно ты должна сделать все, чтобы твои дети ни в чем не нуждались», — резюмировала Лена.
По материалам сайта lena-miro.ru.