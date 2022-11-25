Не надеется на алименты от бывших мужей, а зарабатывает сама: Миро похвалила Бородину

Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Телеведущая самостоятельно обеспечивает детей.

На днях Ксения Бородина высказалась о бывших мужьях. Ведущая «Дома-2» призналась, что первый экс-супруг, Юрий Будагов, совсем не дает ей денег на содержание их общей дочки Маруси, а второй бывший — Курбан Омаров — переводит совсем небольшие суммы в качестве алиментов на дочь Теону.

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Теледива не стала жаловаться и подчеркнула, что сама зарабатывает и полностью обеспечивает детей. Лена Миро похвалила ее за это.

«Вместо того, чтобы вопить и требовать, ходить по судам и плакать, Ксюндель совершенно верно заявила о независимости. О своей надежде, что ее дети ни в чем не будут нуждаться», — высказалась блогерша.

Миро отметила, что отцы обязаны нести ответственность за детей, однако в случаях, когда они не могут или не хотят этого делать, все ложится на плечи матери.

«Если бывший муж забыл о детях, то виноваты не они, а ты. Это ведь ты такого нашла. И именно ты должна сделать все, чтобы твои дети ни в чем не нуждались», — резюмировала Лена.

По материалам сайта lena-miro.ru.

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