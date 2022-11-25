Не надеется на алименты от бывших мужей, а зарабатывает сама: Миро похвалила Бородину

На днях Ксения Бородина высказалась о бывших мужьях. Ведущая «Дома-2» призналась, что первый экс-супруг, Юрий Будагов, совсем не дает ей денег на содержание их общей дочки Маруси, а второй бывший — Курбан Омаров — переводит совсем небольшие суммы в качестве алиментов на дочь Теону.

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Теледива не стала жаловаться и подчеркнула, что сама зарабатывает и полностью обеспечивает детей. Лена Миро похвалила ее за это.