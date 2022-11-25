Сергей Зверев выбрал себе новую музу взамен Пугачевой

Эпатажный стилист Сергей Зверев никогда не скрывал того, что Алла Пугачева была его музой. Он восхищался певицей и утверждал, что между ними – самые нежные отношения. Но после того как Примадонна покинула страну, Зверев, разочаровавшись, нашел себе новую музу – Любовь Успенскую.

«Люба сейчас стала нерельная – красивая, роскошная, – говорит Сергей. – Я встретился с ней и понял: «Не влюбиться в такую диву просто невозможно!» Когда я ее увидел, у меня даже вдохновение появилось. Я пошел и сразу написал куплет новой песни. Хотя до этого давно уже ничего не писал».

Кроме Пугачевой и Успенской, в жизни Сергея Зверева были еще две музы: Людмила Гурченко и Ирина Понаровская. Он не представляет себе, как можно жить без женщины, которая дарит вдохновение. А вот с Пугачевой он уже давно не общается.

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