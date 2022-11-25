Стало известно, что Запад готовит награду Галкину*: «За успешное выполнение миссии»

Недавно стало известно, что Чулпан Хаматовой в Латвии вручили награду за участие в моноспектакле Post Scriptum Нового Рижского театра. За это артистка даже поблагодарила организаторов на латышском языке.
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Политик Роман Худяков считает, что артистку наградили не за талант, ведь на ее монопредставлении зал всегда полупустой, а за то, что она «выслужилась» перед теми, кто против России.
Теперь настала очередь Максима Галкина*, заявил политик. Ему, утверждает Роман Худяков, тоже готовят награду определенные силы.
«Награда будет. И довольно скоро. Можно поздравить Максима Галкина – это же будет практически орден (…) за успешное выполнение миссии по дискредитации (…) родной страны. Впрочем, какой он россиянин?! Гражданин мира, космополит, и предатель», - написал про мужа Аллы Пугачевой Роман Худяков в своих соцсетях.